Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину

11:47

25 марта Армения передала России четыре истребителя Су-30 с экипажами.

Как передает Report, об этом телеканал Haber Global сообщает со ссылкой на разведданные.

По информации, 25 марта истребители направились в Россию, сообщается, что они будут использованы в боевых действиях в Украине.

Также сообщает, что не исключено, что против Армении, которая оказывает военную поддержку России, будут введены санкции или ей сделано предупреждение.

Телеканал сообщает, что из-за тяжелых потерь в Украине Россия вывела часть миротворцев, временно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана, а также автомобили-заправщики ГСМ и бронемашины "Тигр" в Армению по Лачынскому коридору. Оттуда они были отправлены в Россию военно-грузовым самолетом.

В то же время было отмечено, что Россия использует территорию Армении как базу для привлечения к боевым действиям сирийских наемников.