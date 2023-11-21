Армения ответила на предложения Азербайджана по проекту мирного договора

Армения привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений c Азербайджаном.

Армянская сторона представила Азербайджану шестой вариант мирного договора.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Армении в социальной сети "Х".

В ней отмечается, что Армения привержена подписанию документа о нормализации отношений c Азербайджаном на основе ранее объявленных принципов.

20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с иракским коллегой заявил, что Баку ожидает от Еревана ответа на комментарии азербайджанской стороны к предложению по проекту мирного договора. "Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили", - заявил глава государства.