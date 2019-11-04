Армения ожидает поставок российских истребителей в конце 2019 - начале 2020 года

Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны республики Давид Тоноян журналистам.

"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Д.Тоноян.

Ранее СМИ сообщили, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

Он также добавил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений. "Увеличение количества военнослужащих и территории не планируется", - подчеркнул Д.Тоноян.