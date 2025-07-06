О нас

Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях

Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях Официальный Ереван отверг возможность использования территории Армении третьими странами для военных действий против кого-либо.
В регионе
6 июля 2025 г. 17:58
Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях

Официальный Ереван отверг возможность использования территории Армении третьими странами для военных действий против кого-либо.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном внешнеполитическим ведомством в социальных сетях.

"В ответ на некоторые вымышленные сообщения, появившиеся в прессе, Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория РА не может быть использована третьими странами для осуществления военных действий против какой-либо из соседних стран",- подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ölkə ərazisindən hərbi məqsədlər üçün istifadə imkanını rədd edib

Другие новости из категории

В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар
В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар
6 июля 2025 г. 16:34
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
6 июля 2025 г. 13:17
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10
6 июля 2025 г. 07:04
Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса
Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса
6 июля 2025 г. 00:41
Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
ФотоВерховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
5 июля 2025 г. 23:38
Эрдоган протестировал новую модель электромобиля TOGG
Эрдоган протестировал новую модель электромобиля TOGG
5 июля 2025 г. 21:25
Промышленный сектор Ирана серьезно пострадал из-за конфликта с Израилем
Промышленный сектор Ирана серьезно пострадал из-за конфликта с Израилем
5 июля 2025 г. 19:49
В Ереване неизвестный угнал полицейский автомобиль
В Ереване неизвестный угнал полицейский автомобиль
5 июля 2025 г. 19:34
ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении
ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении
5 июля 2025 г. 19:25
В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов
В российских аэропортах наблюдается коллапс, отменяются сотни рейсов
5 июля 2025 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi