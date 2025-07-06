Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях

Официальный Ереван отверг возможность использования территории Армении третьими странами для военных действий против кого-либо.

Официальный Ереван отверг возможность использования территории Армении третьими странами для военных действий против кого-либо.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, опубликованном внешнеполитическим ведомством в социальных сетях.

"В ответ на некоторые вымышленные сообщения, появившиеся в прессе, Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория РА не может быть использована третьими странами для осуществления военных действий против какой-либо из соседних стран",- подчеркивается в заявлении.