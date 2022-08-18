Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном

Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.

Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в проекте, предложенном Службой нацбезопасности страны.

На едином веб-сайте для публикации правовых актов появился проект решения правительства. Согласно предложенным поправкам, будет увеличено количество пунктов прохождения границы на автомобиле.

В частности, на "армяно-азербайджанской государственной границе" предлагается открыть пропускные пункты. В проекте указываются также азербайджанские топонимы населенных пунктов и районов в Карабахе: на границе с Кельбаджарским, Садаракским и Губатлинским районами Азербайджана.

В обосновании проекта отмечается, что принятие проекта обусловлено необходимостью выполнить указания премьер-министра Никола Пашиняна, которые он дал на заседании правительства 4 августа.