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Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном

Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.
В регионе
18 августа 2022 г. 16:18
Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном

Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорится в проекте, предложенном Службой нацбезопасности страны.

На едином веб-сайте для публикации правовых актов появился проект решения правительства. Согласно предложенным поправкам, будет увеличено количество пунктов прохождения границы на автомобиле.

В частности, на "армяно-азербайджанской государственной границе" предлагается открыть пропускные пункты. В проекте указываются также азербайджанские топонимы населенных пунктов и районов в Карабахе: на границе с Кельбаджарским, Садаракским и Губатлинским районами Азербайджана.

В обосновании проекта отмечается, что принятие проекта обусловлено необходимостью выполнить указания премьер-министра Никола Пашиняна, которые он дал на заседании правительства 4 августа.

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Версия на английском языке Armenia plans to create 3 checkpoints on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə 3 nəzarət-buraxılış məntəqəsi yaratmağı planlaşdırır

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