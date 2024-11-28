Армения откроет посольство в Венгрии

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об открытии посольства в Венгрии.

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об открытии посольства в Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"МИД Армении считает целесообразным открытие посольства в Венгрии, что позволит расширить сотрудничество, придав новый импульс взаимодействию в различных сферах", - говорится в обосновании.

Также отмечается, что "для Армении Венгрия имеет важное значение как член ЕС".

Напомним, что 6 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване сообщил, что Армения и Венгрия условились открыть в ближайшее время посольства в двух столицах.