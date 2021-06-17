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Армения останется без "коньяка"

Армения останется без "коньяка" Армения не сможет использовать название "коньяк" для своей продукции
В регионе
17 июня 2021 г. 13:04
Армения останется без коньяка

Армянские производители в рамках Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом с 2043 года откажутся от использования слова "коньяк" и обсуждают новое название, чтобы не потерять рынки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

"Соглашением о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, подписанным в 2017 году, предусматривается отказ с 2043 года от использования слова "коньяк" при экспорте коньячной продукции в контексте защиты географических наименований ЕС. Соответственно, до 2043 года армянские производители будут проводить соответствующую маркетинговую стратегию, а правительство им будет в этом помогать и содействовать", - отметил Григорян.

Требование об отказе от названия "коньяк", содержащееся в соглашении, обусловлено тем, что термин является защищенным географическим наименованием, использовать которое, согласно действующими в ЕС правилами, можно только для продукции, произведенной во французском департаменте Шаранта, где находится город, именем которого и стали называть напиток.

В соответствии с соглашением, ЕС выделит Армении финансовую помощь в размере 3 млн евро.

По словам и. о. вице-премьера, с 2032 года использование названия "коньяк" будет запрещено для внутреннего рынка самой Армении.

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