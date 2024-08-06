Армения отказалась принять участие в еще одних учениях ОДКБ

Армения отказалась принять участие в еще одних учениях ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в Кыргызстане с 3-го по 15-е сентября.

Армения отказалась принять участие в еще одних учениях ОДКБ "Взаимодействие-2024", которые пройдут в Кыргызстане с 3-го по 15-е сентября.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба организации.

"Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует", — говорится в сообщении.

В командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ будут задействованы ВС министерств внутренних дел Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана; Нацгвардии Казахстана и Росгвардии; представители спецслужб Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; МЧС Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана; оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Отметим, что вчера стало известно о том, что Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ "Кобальт-2024" под руководством Росгвардии, которые пройдут с 14 по 16 августа в Новосибирске.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о том, что страна выйдет из ОДКБ, но сроки выхода еще не определены.