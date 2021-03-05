Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"

Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну

Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило общественное телевидение страны.

"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - говорится на странице медиаресурса в Facebook.

Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" не позволяют надлежащим образом представить страну в конкурсе.