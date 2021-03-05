О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021"

Армения отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2021" Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну
В регионе
5 марта 2021 г. 14:57
Армения отказалась от участия в конкурсе Евровидение-2021

Армения отказалась от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021", так как из-за последних событий и нехватки времени не получится достойно представить страну.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило общественное телевидение страны.

"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", - говорится на странице медиаресурса в Facebook.

Отмечается, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" не позволяют надлежащим образом представить страну в конкурсе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Armenia not to participate in Eurovision
Версия на азербайджанском языке Ermənistan "Eurovision"da iştirak etməyəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Азербайджане отмечается Од чершенбеси
В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
2 марта 2021 г. 00:00
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
МИД Азербайджана предупредил Армению
МИД Азербайджана предупредил Армению
27 февраля 2021 г. 19:05
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
28 февраля 2021 г. 11:41
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
1 марта 2021 г. 20:25
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
ВидеоИльхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
27 февраля 2021 г. 23:08
Нельзя! - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
"Нельзя!" - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
3 марта 2021 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi