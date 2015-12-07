Армения одобрила переход к парламентской форме правления

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Армении утром завершила электронный подсчет голосов на конституционном референдуме. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, к этому часу обработаны результаты со всех 1997 избирательных участков. По данным ЦИК, «за» проект конституционных реформ проголосовали 63,35 % избирателей, «против» - 32,35 %.

Прошедший 6 декабря референдум отличился довольно низкой активностью избирателей. В нем приняли участие лишь 50,51%. Это на 9,5% процента ниже, чем на последних президентских выборах 2013 года.