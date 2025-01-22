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Армения одобрила кредит от ВБ на $40 млн на ремонт подстанций

Армения одобрила кредит от ВБ на $40 млн на ремонт подстанций Парламент Армении ратифицировал кредит от Всемирного банка на сумму в $40 млн.
В регионе
22 января 2025 г. 17:48
Армения одобрила кредит от ВБ на $40 млн на ремонт подстанций

Парламент Армении ратифицировал кредит от Всемирного банка на сумму в $40 млн.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соглашение под названием "Программа энергетического перехода Армении" предполагает три основных компонента.

Первый – ремонт ряда подстанций, второй – завершение процесса внедрения системы автоматического управления электросетями (системы SCADA). В соответствии с третьим компонентом, намечается провести финансовый аудит госпредприятия "Высоковольтные электросети Армении" (чтобы компания получила кредитный рейтинг и могла самостоятельно привлекать кредиты).

Кредит будет выдан по плавающей ставке, на основе межбанковской ставки SOFR (которая постепенно заменяет в международных финансах ставку Libor). По состоянию на август 2024 г, когда завершились переговоры о выдаче кредита, расчетная ставка кредита составляла около 7%.

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