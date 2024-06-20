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Армения одобрила кредит от Франции на €75 млн на погашение дефицита бюджета

Армения одобрила кредит от Франции на €75 млн на погашение дефицита бюджета Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило кредит от Французского агентства развития на 75 млн евро на погашение дефицита бюджета.
В регионе
20 июня 2024 г. 11:56
Армения одобрила кредит от Франции на €75 млн на погашение дефицита бюджета

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило кредит от Французского агентства развития на 75 млн евро на погашение дефицита бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, подписание соглашения намечено на 26 июня.

Кредит выдается не на конкретные программы: правительство с его помощью пополняет бюджет на расходы по своему усмотрению. Тем не менее, кредит выдается с условием усовершенствовать бюджетную систему.

В связи с этим Минфин Армении согласовал с французской стороной план действий по повышению прозрачности бюджетного планирования и эффективности бюджетных расходов, в том числе путем совершенствования системы госзакупок. Также намечено разработать новые меры по финансированию "зеленой" экономики.

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Версия на английском языке Armenia secures €75 million French loan to tackle budget deficit

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