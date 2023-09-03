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Армения обвиняет Азербайджан в поджогах на своей территории

Армения обвиняет Азербайджан в поджогах на своей территории Армения затеяла очередную авантюру и намеренно устроила поджоги на территории, отдаленной от азербайджанских границ.
В регионе
3 сентября 2023 г. 11:38
Армения обвиняет Азербайджан в поджогах на своей территории

Армения затеяла очередную авантюру и намеренно устроила поджоги на территории, отдаленной от азербайджанских границ.

Как сообщает Report, армяне связали это якобы с атакой беспилотника азербайджанской стороны.

Согласно сфабрикованному заявлению армянской стороны, сотни гектаров земли были охвачены огнем, и даже полковник армянской армии пал жертвой своей же провокации.

На имеющейся у нас видеозаписи видно, что это была вовсе не атака беспилотника. Как видно на кадрах, мужчина начинает поджигать местность. Неизвестно, является ли этот человек полковником или сотрудником пожарной службы. Скорее всего, он стал жертвой пожара, который сам и устроил.

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Версия на английском языке ВидеоArmenia accuses Azerbaijan of committing arson on its territory
Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənistan öz ərazilərində yanğınlar törədərək Azərbaycanı ittiham edir

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