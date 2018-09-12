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    Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита в 100 миллионов долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

    "Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах (долларов)", — сказал Тоноян.

    Он отметил, что пока не имеет права говорить о видах вооружений, которые планируется приобрести. 

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