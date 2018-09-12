Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита в 100 миллионов долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах (долларов)", — сказал Тоноян.

Он отметил, что пока не имеет права говорить о видах вооружений, которые планируется приобрести.