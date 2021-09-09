Армения обсуждает открытие воздушного пространства Турции для своих самолетов

Авиакомпания "Армения" ведет переговоры об открытии воздушного пространства Турции для своих самолетов.
Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", об этом в ходе пресс-конференции сказал замдиректора и коммерческий директор авиакомпании Геворк Хачатрян.
По его словам, за 6 лет деятельности авиакомпании ее самолеты всегда пролетали над территорией Турции, так же, как и турецкие самолеты пролетали над Арменией.
"Когда мы последний раз в марте этого года обратились к Турции, то получили отказ. На данный момент мы не летаем через воздушное пространство Турции, но ведем переговоры и есть положительный сдвиг", - сказал он.
С 9 сентября 2020 года Турция запретила зарегистрированным в Армении самолетам вход в свое воздушное пространство.