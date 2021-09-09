Армения обсуждает открытие воздушного пространства Турции для своих самолетов

Авиакомпания "Армения" ведет переговоры об открытии воздушного пространства Турции для своих самолетов

Авиакомпания "Армения" ведет переговоры об открытии воздушного пространства Турции для своих самолетов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", об этом в ходе пресс-конференции сказал замдиректора и коммерческий директор авиакомпании Геворк Хачатрян.

По его словам, за 6 лет деятельности авиакомпании ее самолеты всегда пролетали над территорией Турции, так же, как и турецкие самолеты пролетали над Арменией.

"Когда мы последний раз в марте этого года обратились к Турции, то получили отказ. На данный момент мы не летаем через воздушное пространство Турции, но ведем переговоры и есть положительный сдвиг", - сказал он.

С 9 сентября 2020 года Турция запретила зарегистрированным в Армении самолетам вход в свое воздушное пространство.