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Армения обсуждает открытие воздушного пространства Турции для своих самолетов

Армения обсуждает открытие воздушного пространства Турции для своих самолетов Авиакомпания "Армения" ведет переговоры об открытии воздушного пространства Турции для своих самолетов
В регионе
9 сентября 2021 г. 20:34
Армения обсуждает открытие воздушного пространства Турции для своих самолетов

Авиакомпания "Армения" ведет переговоры об открытии воздушного пространства Турции для своих самолетов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армении", об этом в ходе пресс-конференции сказал замдиректора и коммерческий директор авиакомпании Геворк Хачатрян.

По его словам, за 6 лет деятельности авиакомпании ее самолеты всегда пролетали над территорией Турции, так же, как и турецкие самолеты пролетали над Арменией.

"Когда мы последний раз в марте этого года обратились к Турции, то получили отказ. На данный момент мы не летаем через воздушное пространство Турции, но ведем переговоры и есть положительный сдвиг", - сказал он.

С 9 сентября 2020 года Турция запретила зарегистрированным в Армении самолетам вход в свое воздушное пространство.

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Версия на английском языке Armenia in talks over flights via Turkey
Версия на азербайджанском языке Ermənistan təyyarələrinin Türkiyə üzərindən uçması ilə bağlı danışıqlar aparılır

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