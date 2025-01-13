Армения обратится в ЕАЭС за продлением льгот для своих сахарных заводов

Армения намерена обратиться в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с просьбой о продлении льгот на импорт тростникового сахара-сырца.

Армения намерена обратиться в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с просьбой о продлении льгот на импорт тростникового сахара-сырца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр экономики Геворк Папоян, подводя итоги 2024 года.

По его словам, Армения получила право на беспошлинный ввоз тростникового сырца при присоединении к ЕАЭС сроком на 10 лет. Теперь власти хотят продлить эту льготу, чтобы поддержать местные сахарные производства, работающие на сырье, преимущественно завозимом из Бразилии.

Он отметил, что в странах ЕАЭС выращивается сахарная свекла, но армянские заводы занимаются исключительно обработкой тростникового сырца, выполняя его осветление и кристаллизацию, а не полный цикл производства.

На 2025 год Армения также получила квоты на беспошлинный импорт из третьих стран. В их числе: 9 тыс. тонн говядины, 12 тыс. тонн свинины, 39,1 тыс. тонн мяса птицы, 2 тыс. тонн сливочного масла, 8 тыс. электромобилей, 500 тонн лаков и красок, а также определенные объемы фурнитуры для швейного производства, которое выполняет заказы как для России, так и для стран ЕС.