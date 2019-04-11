Армения не торопится закрывать Мецаморскую АЭС, несмотря на призывы Евросоюза

Официальный Ереван обратился с просьбой к России отсрочить выплату кредита, предоставленного на модернизацию Армянской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на Ritmeurasia.org, об этом было заявлено в Москве на 19-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2026 года. Изначально окончание работ по модернизации АЭС было запланировано на 2019 год. Правительство России выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму 270 млн долларов США (предоставлен сроком на 15 лет с льготным периодом по выплатам в первые 3 года и процентной ставкой в 3%) и грант в 30 млн долларов США.

Издание при этом отмечает, что ещё в сентябре 1999 года между Ереваном и Брюсселем было подписано соглашение о закрытии Мецаморской АЭС в 2004 году. Аналогичные обязательства армянские власти давали при вступлении в Совет Европы в 2001 году.

Необходимость срочного "выключения" армянской АЭС обусловлена её несоответствием современным международным стандартам атомной безопасности. Тогда же Брюссель выражал готовность выдать Еревану средства на консервацию АЭС. В рамках соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) от 24 ноября 2017 года Ереван обязался составить график закрытия АЭС (без указания конкретных сроков).

Впрочем, до планов по реальной консервации Мецаморской АЭС дело пока так и не дошло. Параллельно с переговорами с ЕС правительство Армении совместно с Россией продолжает работы по продлению проектного срока ее эксплуатации.

"Руководство Армении не торопится закрывать АЭС, более того, премьер-министр Никол Пашинян говорит о ведении переговоров о строительстве новой станции. Правда, как полагают местные эксперты, экономическая целесообразность строительства новой АЭС – под вопросом. Отсутствие внешнего и постоянное сжатие внутреннего рынков, необходимость возврата инвестиций, потенциально высокие тарифы – всё это вызывает некоторый скепсис в отношении будущего атомной энергетики", - отмечает издание.