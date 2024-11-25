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Армения не примет участия в саммите ОДКБ в Астане

Армения не примет участия в саммите ОДКБ в Астане Армения не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября.
В регионе
25 ноября 2024 г. 16:32
Армения не примет участия в саммите ОДКБ в Астане

Армения не примет участия в саммите ОДКБ в Астане 28 ноября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

"Армянские коллеги отказались от персонального участия в этом мероприятии. Вместе с тем они не возражают против того, чтобы все документы, которые предполагается утвердить, были приняты в так называемом ограниченном формате", - сказал он.

В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Страны-участницы обсудят вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan KTMT-nin Astana sammitində iştirak etməyəcək
Версия на английском языке Armenia won't attend CSTO summit in Astana

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