Армения не примет участия в предстоящем заседании глав МИД стран ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Как передает Report , об этом сообщила "Арменпресс" пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Планируется, что на заседании, которое пройдет под председательством Казахстана, министры иностранных дел государств-членов ОДКБ обсудят международные развития, ситуацию в регионе, механизмы усиления координации в сфере внешней политики, а также подвести итоги многопланового сотрудничества в рамках Организации.

Ожидается, что Совет одобрит ряд проектов решений, которые будут вынесены на утверждение в ходе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 28 ноября текущего года.