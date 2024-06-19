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Армения не примет участия в предстоящем заседании глав МИД стран ОДКБ

Армения не примет участия в предстоящем заседании глав МИД стран ОДКБ Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в столице Казахстана Алматы.
В регионе
19 июня 2024 г. 20:24
Армения не примет участия в предстоящем заседании глав МИД стран ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в столице Казахстана Алматы.

Как передает Report, об этом сообщила "Арменпресс" пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Планируется, что на заседании, которое пройдет под председательством Казахстана, министры иностранных дел государств-членов ОДКБ обсудят международные развития, ситуацию в регионе, механизмы усиления координации в сфере внешней политики, а также подвести итоги многопланового сотрудничества в рамках Организации.

Ожидается, что Совет одобрит ряд проектов решений, которые будут вынесены на утверждение в ходе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 28 ноября текущего года.

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