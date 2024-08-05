Армения не примет участие в учениях ОДКБ "Кобальт-2024"

Армения отказалась от участия в ученияях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2024" под руководством Росгвардии, которые пройдут с 14 по 16 августа в Новосибирске.

Армения отказалась от участия в ученияях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Кобальт-2024" под руководством Росгвардии, которые пройдут с 14 по 16 августа в Новосибирске.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В пресс-службе Росгвардии сообщили о том, что в мероприятии примут участие представители министерств и ведомств России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

"Участники будут обмениваться опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения. Подразделения, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, получат практические навыки совместных действий по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований. С применением авиации и БПЛА спецназовцы отработают штурм здания и транспорта, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков", - сказано в сообщении.