Армения не может договориться с ЕС о льготном торговом режиме

Переговоры с ЕС о новом льготном торговом режиме для Армении тяжело продвигаются.

Переговоры с ЕС о новом льготном торговом режиме для Армении тяжело продвигаются.

Как передает Report, со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил министр экономки республики Геворк Папоян.

Льготный торговый режим "Генеральные торговые преференции" (GSP+) действовал до конца 2021 года и предусматривал обнуление пошлин для ряда несырьевых товаров.

С 2022 года этот режим перестал действовать, так как Армения, по уровню ВВП на душу населения, стала считаться страной со средним уровнем дохода.

"Армения ведет переговоры о новом режиме - "Автономные торговые меры" (ATM), но европейские партнеры предупреждают, что в полной мере он действовать не может. Поэтому ведутся переговоры о его частичном применении", - добавил Папоян.