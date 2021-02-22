Армения не планирует размещать вторую российскую военную базу

Министр обороны Армении считает, что " в этом нет такой необходимости"

Армения не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

"Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.