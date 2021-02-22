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Армения не планирует размещать вторую российскую военную базу

Армения не планирует размещать вторую российскую военную базу Министр обороны Армении считает, что " в этом нет такой необходимости"
В регионе
22 февраля 2021 г. 12:48
Армения не планирует размещать вторую российскую военную базу
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Армения не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

"Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы", - сказал Арутюнян.

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Версия на английском языке Armenia has no plans to deploy a second Russian military base
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ikinci Rusiya hərbi bazasını yaratmağı planlaşdırmır

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