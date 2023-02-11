Армения направила в Турцию гумпомощь

Армения отправила в Турцию груз с гуманитарной помощью, который был доставлен в пункт назначения через закрытую сухопутную границу

Армения отправила в Турцию груз с гуманитарной помощью, который был доставлен в пункт назначения через сухопутную границу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на границе и направляются в пострадавший от землетрясения регион", - сказал он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних странах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.