Армения уведомила РФ о прекращении службы российских пограничников в аэропорту "Звартноц"

Армения направила России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в столичном аэропорту "Звартноц".

Армения направила России официальное письмо о прекращении службы российских пограничников в столичном аэропорту "Звартноц".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армен Григорян.

По его словам, позиция властей состоит в том, что службу в международном аэропорту должны нести армянские пограничные войска.

"У Армении есть для этого все возможности", - заверил чиновник.

Отметим, что пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.