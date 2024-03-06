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Армения уведомила РФ о прекращении службы российских пограничников в аэропорту "Звартноц"

Армения уведомила РФ о прекращении службы российских пограничников в аэропорту "Звартноц" Армения направила России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в столичном аэропорту "Звартноц".
В регионе
6 марта 2024 г. 17:04
Армения уведомила РФ о прекращении службы российских пограничников в аэропорту Звартноц

Армения направила России официальное письмо о прекращении службы российских пограничников в столичном аэропорту "Звартноц".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армен Григорян.

По его словам, позиция властей состоит в том, что службу в международном аэропорту должны нести армянские пограничные войска.

"У Армении есть для этого все возможности", - заверил чиновник.

Отметим, что пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan “Zvartnots” hava limanından Rusiya hərbçilərinin çıxarılması ilə bağlı Moskvaya rəsmi müraciət ünvanlayıb

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