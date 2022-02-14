Армения начнет изучение участков железных дорог в направлении Азербайджана

Армения примерно через десять дней приступит к исследованию двух участков железной дороги в направлении Азербайджана, подлежащих восстановлению и на основе этого будет разработан проект.

Армения примерно через десять дней приступит к исследованию двух участков железной дороги в направлении Азербайджана, подлежащих восстановлению, и на основе этого будет разработан проект.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения –Азербайджан, советник премьер-министра Арташес Туманян.

По его словам, в работах рабочей группы также примут участие специалисты "Российских железных дорог".

Советник премьер-министра пояснил, что для начала строительных работ договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном, должны быть зафиксированы в документе: это может быть как двусторонним, так и трехсторонним соглашением.

Ранее сообщалось о том, что новым оператором железной дороги с Азербайджаном - Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз будет "дочка "Российских железных дорог" - "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД).