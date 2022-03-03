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Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном

Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном В Армении начинаются полевые работы для подготовки восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз на своей территории.
В регионе
3 марта 2022 г. 13:00
Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном

В Армении начинаются полевые работы для будущего восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

"Предполагаем на 43-километровом участке в районе Мегри и Ерасха провести предварительную работу до составления технического задания проекта", – сказал Саносян.

Речь идет о геодезических работах. В результате исследования должны быть определены те критерии, на основе которых будут заказаны работы по проектированию и составлению технического задания.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Zəngəzur dəhlizində dəmir yolunun bərpası üçün geodeziya işlərinə başlayıb

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