Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном

В Армении начинаются полевые работы для подготовки восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз на своей территории.

В Армении начинаются полевые работы для будущего восстановления железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

"Предполагаем на 43-километровом участке в районе Мегри и Ерасха провести предварительную работу до составления технического задания проекта", – сказал Саносян.

Речь идет о геодезических работах. В результате исследования должны быть определены те критерии, на основе которых будут заказаны работы по проектированию и составлению технического задания.