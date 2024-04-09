Армения на СМИД СНГ будет представлена на уровне замминистра

Армения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится в Минске 12 апреля, будет представлена на уровне уполномоченного замглавы внешнеполитического ведомства.

Армения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится в Минске 12 апреля, будет представлена на уровне уполномоченного замглавы внешнеполитического ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Беларуси.

"Мы ожидаем участия восьми делегаций внешнеполитических ведомств, не считая Беларуси. Их в основном возглавят министры, однако будут и делегации на уровне уполномоченных заместителей министров, в их числе МИД Армении", - проинформировали в министерстве.