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Армения на СМИД СНГ будет представлена на уровне замминистра

Армения на СМИД СНГ будет представлена на уровне замминистра Армения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится в Минске 12 апреля, будет представлена на уровне уполномоченного замглавы внешнеполитического ведомства.
В регионе
9 апреля 2024 г. 17:40
Армения на СМИД СНГ будет представлена на уровне замминистра

Армения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится в Минске 12 апреля, будет представлена на уровне уполномоченного замглавы внешнеполитического ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Беларуси.

"Мы ожидаем участия восьми делегаций внешнеполитических ведомств, не считая Беларуси. Их в основном возглавят министры, однако будут и делегации на уровне уполномоченных заместителей министров, в их числе МИД Армении", - проинформировали в министерстве.

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