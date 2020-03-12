Армения изолировала более 50 человек после трех новых случаев коронавируса

В Армении 57 человек, которые имели тесный контакт с тремя людьми с диагнозом нового коронавируса, помещены в карантин.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Армения подтвердила три новых коронавирусных инфекции, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло четырех.

Двое из пациентов - граждане Армении в возрасте 45 и 27 лет, а третий - 51-летний итальянец, работающий в Армении. Все трое прибыли из Италии.

Около 30 человек были изолированы в Армении 1 марта после того, как в стране выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.