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Армения ищет пропавших без вести военнослужащих в Иране

Армения ищет пропавших без вести военнослужащих в Иране В ходе 44-дневных боев часть из них пропала без вести
В регионе
18 ноября 2020 г. 14:24
Армения ищет пропавших без вести военнослужащих в Иране
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Министерство обороны Армении не знает число своих военнослужащих, находящихся в Исламской Республике Иран.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказала спикер Минобороны Армении Шушан Степанян.

По информации, на находившихся ранее под оккупацией территориях Азербайджана несли службу военные и солдаты армии Армении.

В ходе 44-дневных боев часть из них пропала без вести. Родители этих солдат предполагают, что их дети могли перейти на территорию Ирана.

Представитель министерства сообщила, что в Иран направлено обращение для выяснения вопроса. Однако иранская сторона информацию о переходе армянских военнослужащих на территорию Ирана не подтвердила.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan itkin düşən hərbçilərini İranda axtarır

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