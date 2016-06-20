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    В ​Армении не могут найти денег на выборы

    Если в ближайшие 2 недели не будут найдены деньги, то выборы 2017 года придется провести по старому Кодексу

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Если в течение двух недель не найдется финансирование на проведение выборов в Армении, то нововведения по кодексу придется отложить. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр-руководитель Аппарата правительства Армении Давид Арутюнян.

    "Если в ближайшие 2 недели не будут найдены деньги, а это порядка 12-15 млн. долларов, то выборы 2017 года придется провести по старому Кодексу", - заявил Арутюнян. 

    Речь идет о выдаче всем гражданам ID-карт и внедрении оборудования для идентификации по отпечаткам пальцев.

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