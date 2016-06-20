В ​Армении не могут найти денег на выборы

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Если в течение двух недель не найдется финансирование на проведение выборов в Армении, то нововведения по кодексу придется отложить.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр-руководитель Аппарата правительства Армении Давид Арутюнян.

"Если в ближайшие 2 недели не будут найдены деньги, а это порядка 12-15 млн. долларов, то выборы 2017 года придется провести по старому Кодексу", - заявил Арутюнян.

Речь идет о выдаче всем гражданам ID-карт и внедрении оборудования для идентификации по отпечаткам пальцев.