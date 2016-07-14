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    Армения, Иран, Грузия, Болгария и Греция намерены создать транспортный коридор

    Встреча для обсуждения деталей проекта состоится 14-15 июля в Софии

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Армения, Иран, Грузия, Болгария и Греция намерены создать транспортный коридор, который свяжет Черное море и Персидский залив. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель начальника управления транспорта министерства транспорта и связи Армении Давид Мелконян.

    Встреча для обсуждения деталей проекта состоится 14-15 июля в Софии.

    По словам Мелконяна, это уже второе обсуждение, первое состоялось около полутора месяцев назад в Тегеране. 

    Он отметил, что вопрос финансирования еще не затрагивался.

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