Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Армения, Иран, Грузия, Болгария и Греция намерены создать транспортный коридор, который свяжет Черное море и Персидский залив. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель начальника управления транспорта министерства транспорта и связи Армении Давид Мелконян.

Встреча для обсуждения деталей проекта состоится 14-15 июля в Софии.

По словам Мелконяна, это уже второе обсуждение, первое состоялось около полутора месяцев назад в Тегеране.

Он отметил, что вопрос финансирования еще не затрагивался.