Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP
В регионе
- 08 октября, 2025
- 19:04
Посол Армении в США Нарек Мкртчян и сенатор США от Республиканской партии Стив Дейнс обсудили новые возможности межрегионального взаимодействия в рамках реализации программы TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в США.
Во время беседы стороны обсудили вопросы, связанные с развитием стратегического партнерства между Арменией и США, а также перспективы двустороннего сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено итогам трехсторонней встречи лидеров США, Азербайджана и Армении, прошедшей 8 августа в Вашингтоне, и подписанным документам.
