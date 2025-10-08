Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP

Посол Армении в США Нарек Мкртчян и сенатор США от Республиканской партии Стив Дейнс обсудили новые возможности межрегионального взаимодействия в рамках реализации программы TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в США.

Во время беседы стороны обсудили вопросы, связанные с развитием стратегического партнерства между Арменией и США, а также перспективы двустороннего сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено итогам трехсторонней встречи лидеров США, Азербайджана и Армении, прошедшей 8 августа в Вашингтоне, и подписанным документам.