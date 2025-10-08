Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 19:04
    Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP

    Посол Армении в США Нарек Мкртчян и сенатор США от Республиканской партии Стив Дейнс обсудили новые возможности межрегионального взаимодействия в рамках реализации программы TRIPP ("Маршрут Трампа" или Зангезурский коридор).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в США.

    Во время беседы стороны обсудили вопросы, связанные с развитием стратегического партнерства между Арменией и США, а также перспективы двустороннего сотрудничества.

    Отдельное внимание было уделено итогам трехсторонней встречи лидеров США, Азербайджана и Армении, прошедшей 8 августа в Вашингтоне, и подписанным документам.

    Армения США TRIPP Маршрут Трампа Зангезурский коридор

    Последние новости

    19:04

    Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP

    В регионе
    18:55

    Тбилисский суд арестовал нескольких человек по обвинению в попытке захвата гособъектов

    В регионе
    18:47

    Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

    В регионе
    18:38
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов

    Внутренняя политика
    18:26
    Фото

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    18:23

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    18:12

    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    18:01
    Фото

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    18:00

    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Другие страны
    Лента новостей