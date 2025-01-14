Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики

Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики.

Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики.

Как передает Report, об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии подписания в Вашингтоне документа о стратегическом партнерстве между двумя странами.

А.Мирзоян выразил мнение, что этот документ создаст поле для развития атомной энергетики по новейшим международным стандартам безопасности.

Блинкен в свою очередь отметил, что хартия о стратегическом партнерстве даст сторонам "основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях".

Руководитель Госдепа также подчеркнул, что в ближайшие недели США направят в Армению специалистов пограничной безопасности.

"В ближайшие недели группа американских специалистов по таможенному и пограничному контролю прибудет в Армению, чтобы провести работу с армянскими коллегами над укреплением возможностей по обеспечению пограничной безопасности", – сообщил Блинкен.

Тем не менее армянские СМИ подчеркивают, что документ подписан уходящей администрацией Джо Байдена, который сложит свои полномочия 20 января. Вопрос о перспективах реализации хартии при избранном президенте США Дональде Трампе остается открытым.