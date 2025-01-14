О нас

Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики

Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики.
В регионе
14 января 2025 г. 23:20
Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики

Армения и США намерены сотрудничать в области атомной энергетики.

Как передает Report, об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии подписания в Вашингтоне документа о стратегическом партнерстве между двумя странами.

А.Мирзоян выразил мнение, что этот документ создаст поле для развития атомной энергетики по новейшим международным стандартам безопасности.

Блинкен в свою очередь отметил, что хартия о стратегическом партнерстве даст сторонам "основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях".

Руководитель Госдепа также подчеркнул, что в ближайшие недели США направят в Армению специалистов пограничной безопасности.

"В ближайшие недели группа американских специалистов по таможенному и пограничному контролю прибудет в Армению, чтобы провести работу с армянскими коллегами над укреплением возможностей по обеспечению пограничной безопасности", – сообщил Блинкен.

Тем не менее армянские СМИ подчеркивают, что документ подписан уходящей администрацией Джо Байдена, который сложит свои полномочия 20 января. Вопрос о перспективах реализации хартии при избранном президенте США Дональде Трампе остается открытым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və ABŞ nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
9 января 2025 г. 11:09
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
ООН распространила обращение Ильхама Алиева как официальный документ СБ и Генассамблеи
9 января 2025 г. 12:50
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi