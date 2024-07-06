Армения и США 15 июля начнут совместные военные учения

Учения "Eagle Partner" с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минобороны Армении.

"В учениях примут участие миротворческая бригада ВС Армении, военнослужащие сухопутных войск США в Европе и Африке и нацгвардии Канзаса", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.