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Армения и США 15 июля начнут совместные военные учения

Армения и США 15 июля начнут совместные военные учения Учения "Eagle Partner" с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля.
В регионе
6 июля 2024 г. 10:20
Армения и США 15 июля начнут совместные военные учения

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Минобороны Армении.

"В учениях примут участие миротворческая бригада ВС Армении, военнослужащие сухопутных войск США в Европе и Африке и нацгвардии Канзаса", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

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Версия на английском языке Armenia and US to conduct joint exercise
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və ABŞ birgə hərbi təlimlər keçirəcək

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