О нас

Армения и Словакия договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Армения и Словакия договорились о сотрудничестве в сфере обороны Делегация во главе с замминистра экономики Словакии Владимиром Шимоняком посетила министерство обороны Армении.
В регионе
26 мая 2025 г. 19:11
Армения и Словакия договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Делегация во главе с замминистра экономики Словакии Владимиром Шимоняком посетила министерство обороны Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Согласно информации, сначала состоялась встреча замминистра обороны Армении Карена Брутяна и В.Шимоняка.

Позднее переговоры продолжились в расширенном составе, на которых стороны обсудили вопросы армяно-словацкого сотрудничества в оборонной сфере и достигнуты договоренности.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Армению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Slovakiya müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında razılığa gəlib

Другие новости из категории

Взрыв на зернохранилище произошел в Алматинской области, есть погибший
ВидеоВзрыв на зернохранилище произошел в Алматинской области, есть погибший
26 мая 2025 г. 17:28
В рамках визита Барро между Арменией и Францией подписаны три документа
В рамках визита Барро между Арменией и Францией подписаны три документа
26 мая 2025 г. 16:53
Врио главы управления СК Армении арестован после кражи $590 тыс. из здания структуры
Врио главы управления СК Армении арестован после кражи $590 тыс. из здания структуры
26 мая 2025 г. 16:06
Кая Каллас летом посетит Армению с визитом
Кая Каллас летом посетит Армению с визитом
26 мая 2025 г. 15:31
Барро: Франция считает важным подписание мира между Баку и Ереваном
Барро: Франция считает важным подписание мира между Баку и Ереваном
26 мая 2025 г. 15:27
Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве
Барро: Армения и Франция намерены подготовить документ о стратегическом партнерстве
26 мая 2025 г. 14:44
Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву
26 мая 2025 г. 14:30
Пропускная способность желдороги из Казахстана в Китай в июне увеличится в 5 раз
Пропускная способность желдороги из Казахстана в Китай в июне увеличится в 5 раз
26 мая 2025 г. 14:30
Спикер: Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном
Спикер: Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном
26 мая 2025 г. 14:07
Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном близок
Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном близок
26 мая 2025 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi