Армения и Словакия договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Делегация во главе с замминистра экономики Словакии Владимиром Шимоняком посетила министерство обороны Армении.

Делегация во главе с замминистра экономики Словакии Владимиром Шимоняком посетила министерство обороны Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Согласно информации, сначала состоялась встреча замминистра обороны Армении Карена Брутяна и В.Шимоняка.

Позднее переговоры продолжились в расширенном составе, на которых стороны обсудили вопросы армяно-словацкого сотрудничества в оборонной сфере и достигнуты договоренности.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Армению.