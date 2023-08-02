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Армения и Китай в ближайшее время заключат соглашение в транспортной сфере

Армения и Китай в ближайшее время заключат соглашение в транспортной сфере Армения и Китай в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение "О международном автомобильном транспорте".
В регионе
2 августа 2023 г. 12:36
Армения и Китай в ближайшее время заключат соглашение в транспортной сфере

Армения и Китай в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение "О международном автомобильном транспорте".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом говорилось на встрече министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна и главы Минтранса Китая Ли Сяопэн в КНР.

Отмечается, что работа над соглашением находится уже на стадии завершения.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы строительства инфраструктур в Армении. В частности, были рассмотрены возможности привлечения китайских компаний для строительства дорог, мостов и тоннелей, составления проектов реконструкции.

Собеседники подчеркнули важность запуска регулярного воздушного сообщения между странами.

В настоящее время министр Саносян находится с визитом в Китае. Одна из целей поездки – участие в шестом пленарном заседании акционеров армяно-китайского каучукового завода "Шанси-Наирит".

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Версия на английском языке Armenia, China soon to conclude agreements in transport sector

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