Армения и Иран создали рабочую группу по проекту ГЭС на реке Аракс

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Энергетические ведомства Армении и Ирана создали рабочую группу по проекту ГЭС на реке Аракс".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Армения и Иран начали обсуждать строительство двух ГЭС на реке Аракс еще в 2006 году. Меморандум о строительстве был подписан в 2011-м. Однако планы строительства сорвались в 2012-м, когда Евросоюз ввел эмбарго на иранскую нефть. После этого проект был заморожен, так как инвестиций в строительство Армения ждала от Ирана.

По первоначальной идее, мощность Мегринской ГЭС должна была составлять 130 мегаватт и производить около 800 миллионов киловатт-часов в год.