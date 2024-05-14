О нас

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз.
В регионе
14 мая 2024 г. 14:24
Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Фонд "Дорожный департамент".

Вопрос был обсужден между директором фонда Гором Аветисяном и представителями Министерства дорог и градостроительства Ирана.

Отмечается, что необходимость строительства второго моста возникла на фоне увеличения потока грузо- и пассажирских перевозок из Ирана в Армению и в обратном направлении, а также реализации проекта прокладки участка дороги Агарак-Каджаран.

Напомним, работы над проектом строительства нового моста через реку начались с конца 2023 года. В Ереване не исключили, что новый мост будет построен параллельно действующему.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia, Iran to create working group on constructing second bridge over Araz River
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və İran Araz çayı üzərində ikinci körpünün inşası üzrə işçi qrup yaradacaq

Другие новости из категории

Пашинян: Армения готова вступить в ЕС уже в этом году
Пашинян: Армения готова вступить в ЕС уже в этом году
14 мая 2024 г. 14:53
Глава МИД: Австрия ожидает от Турции успешного посредничества на Южном Кавказе
Глава МИД: Австрия ожидает от Турции успешного посредничества на Южном Кавказе
14 мая 2024 г. 14:20
В Польше двое шахтеров погибли в результате подземного толчка на шахте
В Польше двое шахтеров погибли в результате подземного толчка на шахте
14 мая 2024 г. 14:06
В Ереване полиция задержала свыше 60 участников акции неповиновения
В Ереване полиция задержала свыше 60 участников акции неповиновения
14 мая 2024 г. 13:58
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
Турецкий министр: Зангезурский коридор очень важен для нас
Турецкий министр: Зангезурский коридор очень важен для нас
14 мая 2024 г. 13:27
Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах
Произошла драка между грузинскими депутатами при обсуждении проекта закона об иноагентах
14 мая 2024 г. 13:13
Пашинян обсудил с премьер-министром Дании процесс нормализации Ереван-Баку
Пашинян обсудил с премьер-министром Дании процесс нормализации Ереван-Баку
14 мая 2024 г. 13:06
Кобахидзе прокомментировал отказ Иванишвили во встрече с помощником Госсекретаря США
Кобахидзе прокомментировал отказ Иванишвили во встрече с помощником Госсекретаря США
14 мая 2024 г. 13:01
Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры
Помощник госсекретаря США и премьер Грузии в Тбилиси проводят переговоры
14 мая 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi