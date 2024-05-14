Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз.

Армения и Иран создадут рабочую группу по строительству второго моста над рекой Араз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Фонд "Дорожный департамент".

Вопрос был обсужден между директором фонда Гором Аветисяном и представителями Министерства дорог и градостроительства Ирана.

Отмечается, что необходимость строительства второго моста возникла на фоне увеличения потока грузо- и пассажирских перевозок из Ирана в Армению и в обратном направлении, а также реализации проекта прокладки участка дороги Агарак-Каджаран.

Напомним, работы над проектом строительства нового моста через реку начались с конца 2023 года. В Ереване не исключили, что новый мост будет построен параллельно действующему.