О нас

Армения и Иран работают над проектом нового моста через реку Араз

Армения и Иран работают над проектом нового моста через реку Араз Армения и Иран работают над проектом строительства нового моста через реку Араз. Сейчас специалисты проводят технико-экономическое исследование для последующего проектирования моста.
В регионе
6 декабря 2023 г. 09:10
Армения и Иран работают над проектом нового моста через реку Араз

Армения и Иран работают над проектом строительства нового моста через реку Араз. Сейчас специалисты проводят технико-экономическое исследование для последующего проектирования моста.

Как передает Report, об этом Spuntik-Армения заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристина Галечян.

"Мы должны уточнить технические показатели для строительства моста. При этом будут учтены параметры функционирующего моста, в частности, его пропускная способность", - сказала Галечян.

Не исключено, что новый мост будет построен параллельно действующему. В то же время, замминистра призвала не спешить и дождаться завершения технико-экономического исследования, которое поможет определить длину, ширину, пропускную способность и другие параметры нового сооружения.

Что касается строительства самого южного участка автомобильной дороги "Север-Юг" - от граничащего с Ираном Агарака до города Каджаран (32 км), то Галечян отметила, что, по всей вероятности, активная фаза работы начнется с февраля 2024 года.

"Компания должна мобилизовать большое количество техники, разбить лагерь. По нашей предварительной оценке, физические работы начнутся не позднее февраля 2024 года. Мы ждем плана работы иранской компании", - сказала Галечян.

Напомним, самый южный участок трассы "Север-Юг" строит иранский консорциум компаний "Абад Рахан Парс" и "Тунель Сад Ариана". Контракт был подписан в Ереване в октябре 2023 года. Тогда и было принято решение о формировании рабочей группы Армения-Иран для строительства еще одного пограничного моста на реке Араз.

У действующего на границе двух государств моста низкая пропускная способность. К тому же, сооружение, воздвигнутое в прошлом веке, уже обветшало. Армения модернизирует КПП "Мегри", планируя внедрить там современные технологии, которые ускорят досмотр грузов и пропуск машин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və İran yeni körpü tikintisinin layihəsi üzərində işləyir

Другие новости из категории

Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 410 человек
Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 410 человек
6 декабря 2023 г. 10:00
Президент Украины присоединится к онлайн-саммиту лидеров G7
Президент Украины присоединится к онлайн-саммиту лидеров G7
6 декабря 2023 г. 09:48
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14
Турция и Греция в ходе визита Эрдогана в Афины подпишут 20 соглашений
Турция и Греция в ходе визита Эрдогана в Афины подпишут 20 соглашений
6 декабря 2023 г. 03:19
Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте
Мэрия Еревана приняла решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте
5 декабря 2023 г. 17:38
Госдеп: Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ
Госдеп: Поддержка США не должна зависеть от результатов контрнаступления ВСУ
5 декабря 2023 г. 17:14
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям
5 декабря 2023 г. 16:16
Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре
Азербайджанская продукция будет представлена на благотворительной ярмарке в Анкаре
5 декабря 2023 г. 15:49
Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию
Евросоюз отправит в Армению военно-техническую миссию
5 декабря 2023 г. 15:15
Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии
Пашинян обсудил с силовиками модель полицейской гвардии
5 декабря 2023 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi