Армения и Иран работают над проектом нового моста через реку Араз

Армения и Иран работают над проектом строительства нового моста через реку Араз. Сейчас специалисты проводят технико-экономическое исследование для последующего проектирования моста.

Армения и Иран работают над проектом строительства нового моста через реку Араз. Сейчас специалисты проводят технико-экономическое исследование для последующего проектирования моста.

Как передает Report, об этом Spuntik-Армения заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристина Галечян.

"Мы должны уточнить технические показатели для строительства моста. При этом будут учтены параметры функционирующего моста, в частности, его пропускная способность", - сказала Галечян.

Не исключено, что новый мост будет построен параллельно действующему. В то же время, замминистра призвала не спешить и дождаться завершения технико-экономического исследования, которое поможет определить длину, ширину, пропускную способность и другие параметры нового сооружения.

Что касается строительства самого южного участка автомобильной дороги "Север-Юг" - от граничащего с Ираном Агарака до города Каджаран (32 км), то Галечян отметила, что, по всей вероятности, активная фаза работы начнется с февраля 2024 года.

"Компания должна мобилизовать большое количество техники, разбить лагерь. По нашей предварительной оценке, физические работы начнутся не позднее февраля 2024 года. Мы ждем плана работы иранской компании", - сказала Галечян.

Напомним, самый южный участок трассы "Север-Юг" строит иранский консорциум компаний "Абад Рахан Парс" и "Тунель Сад Ариана". Контракт был подписан в Ереване в октябре 2023 года. Тогда и было принято решение о формировании рабочей группы Армения-Иран для строительства еще одного пограничного моста на реке Араз.

У действующего на границе двух государств моста низкая пропускная способность. К тому же, сооружение, воздвигнутое в прошлом веке, уже обветшало. Армения модернизирует КПП "Мегри", планируя внедрить там современные технологии, которые ускорят досмотр грузов и пропуск машин.