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Армения и Иран продлили соглашение о взаимных поставках газа и электроэнергии

Армения и Иран продлили соглашение о взаимных поставках газа и электроэнергии Армения и Иран подписали документ о продлении до 2030 года соглашения "Газ в обмен на электроэнергию". Как сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, соглашение подписали генеральный директор ЗАО "Ереванская ТЭ
В регионе
10 августа 2023 г. 19:40
Армения и Иран продлили соглашение о взаимных поставках газа и электроэнергии

Армения и Иран подписали документ о продлении до 2030 года соглашения "Газ в обмен на электроэнергию". Как сообщила пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, соглашение подписали генеральный директор ЗАО "Ереванская ТЭЦ" Арам Казарян и заместитель министра нефти Исламской Республики Иран, директор Национальной газовой компании Маджид Чегени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Продление соглашения - взаимовыгодная сделка. Оно создаст возможность увеличить объемы импорта газа и экспорта электроэнергии, что, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии обеих стран", - заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Армения и Иран начали взаимные поставки электричества в обмен на газ с 2009 года. В год Армения получает из Ирана несколько сотен (обычно 400-500) млн куб. м газа, в обмен на это Армения поставляет по 3 кВтч электричества за 1 куб. м.

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Версия на английском языке Armenia, Iran extend agreement on mutual supplies of gas and electricity

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