​Армения и Иран отменят визовый режим

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Армения и Иран планируют подписать соглашение об отмене въездных виз. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации, проект документа включен в повестку заседания армянского правительства, которое пройдет 2 июня.

Согласно документу, граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период. Полномочиями по продлению срока пребывания наделены правомочные органы двух государств.

Соглашение нацелено на дальнейшее развитие отношений между странами, укрепление взаимовыгодных экономических, торговых и иных связей и регулированию обоюдных визитов граждан двух государств.