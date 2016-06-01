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    ​Армения и Иран отменят визовый режим

    Соглашение нацелено на дальнейшее развитие отношений между странами, укрепление взаимовыгодных экономических, торговых и иных связей

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Армения и Иран планируют подписать соглашение об отмене въездных виз. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По информации, проект документа включен в повестку заседания армянского правительства, которое пройдет 2 июня.

    Согласно документу, граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период. Полномочиями по продлению срока пребывания наделены правомочные органы двух государств.

    Соглашение нацелено на дальнейшее развитие отношений между странами, укрепление взаимовыгодных экономических, торговых и иных связей и регулированию обоюдных визитов граждан двух государств.

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