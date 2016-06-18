​Армения и Иран отменили визовый режим между странами

Баку. 18 июня. REPORT. AZ/ Парламент Армении на внеочередном заседании ратифицировал соглашение по визовому режиму с Ираном, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По словам заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна, согласно подписанному 5-го июня 2016 года в Тегеране соглашению между Арменией и Ираном, предусматривается полное упразднение визового режима между странами.

Граждане Армении и Ирана могут находиться без въездных виз на территории другой стороны сроком до 90 дней в 180-дневный период.