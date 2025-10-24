Армения и Иран обсуждают заключение соглашения об упрощенном таможенном коридоре
- 24 октября, 2025
- 16:25
Армения и Иран ведут переговоры о заключении соглашения об упрощенном таможенном коридоре.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель Комитета по госдоходам (КГД) Эдуард Акопян.
"Между Арменией и Ираном ведутся переговоры о заключении соглашения об упрощенном таможенном коридоре, которые будут завершены в ближайшее время", - сказал он.
Председатель КГД также рассказал о сотрудничества с Грузией.
"Мы обсуждаем вопрос создания совместного пункта с Грузией, создана рабочая группа для предоставления совместных услуг на участке Гогаван-Гугут", - отметил Акопян.
Он также отметил, что развивается и сотрудничество с США в направлении развития мощностей, приобретения оборудования для таможенной системы, а также внедрения некоторых систем мониторинга.