Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли

Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли.

Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", соответствующее международное соглашение было одобрено в правительстве Армении и поступит в парламент для ратификации.

Соглашение "О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах между Республикой Армения и Республикой Индия" было подписано 23 июня в Брюсселе. Стороны будут оказывать друг другу помощь в административных процедурах и обмениваться информацией о поступающих грузах, а также сотрудничать в пост-таможенном контроле товаров. Отмечается, что это поможет раскрытию случаев контрабанды и оперативному решению возникающих вопросов.