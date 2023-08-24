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Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли

Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли.
В регионе
24 августа 2023 г. 11:40
Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли

Армения и Индия будут сотрудничать в таможенной отрасли.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", соответствующее международное соглашение было одобрено в правительстве Армении и поступит в парламент для ратификации.

Соглашение "О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах между Республикой Армения и Республикой Индия" было подписано 23 июня в Брюсселе. Стороны будут оказывать друг другу помощь в административных процедурах и обмениваться информацией о поступающих грузах, а также сотрудничать в пост-таможенном контроле товаров. Отмечается, что это поможет раскрытию случаев контрабанды и оперативному решению возникающих вопросов.

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Версия на английском языке Armenia, India to co-op in customs field

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