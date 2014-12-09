Армения и Грузия объединят системы энергоснабжения

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министр финансов Армении Гагик Хачатрян, директор энергетического департамента банка KFW Ян Блум и директор ЗАО "Высоковольтные электросети" Арам Ананян подписали кредитное и программное соглашение по началу реализации программы "Кавказская сеть энергоснабжения".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на реализацию первого этапа программы "Кавказская сеть энергоснабжения" банк KFW предоставит Армении кредит в 85,2 млн. евро. Программой предусмотрено соединить энергетические системы Армении и Грузии трансформаторной станцией в Айруме. Благодаря строительству в рамках программы новой подстанции и электропровода Армения и Грузия будут работать в едином режиме, что предоставит возможность в случае недостатка электроэнергии импортировать, а при избытке – экспортировать электроэнергию.

Общая стоимость первого этапа программы составляет 105,2 млн. евро. Первый этап программы будет финансироваться Европейским инвестиционным банком – 10 млн. евро кредитных средств, а также инвестиционным инструментом Соседства ЕС будет предоставлен грант в размере 10 млн. евро.