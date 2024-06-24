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Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма

Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма.
В регионе
24 июня 2024 г. 14:56
Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма

Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма.

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

По его словам, Федерация туризма Армении и грузинская Ассоциация туризма договорились об этом в Ереване.

"В скором времени представители рабочей группы проведут первую встречу на армяно-грузинской границе. Они на месте обсудят проблемы на таможенном пункте пропуска и предложат решения", - отметил Апресян.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Gürcüstan turizm sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün işçi qrup yaradacaq

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