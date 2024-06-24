Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма

Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма.

Армения и Грузия создадут рабочую группу для углубления сотрудничества в сфере туризма.

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

По его словам, Федерация туризма Армении и грузинская Ассоциация туризма договорились об этом в Ереване.

"В скором времени представители рабочей группы проведут первую встречу на армяно-грузинской границе. Они на месте обсудят проблемы на таможенном пункте пропуска и предложат решения", - отметил Апресян.