Армения и Грузия обсудили вашингтонские договоренности Баку и Еревана

21 августа в Ереване состоялись двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Грузии.

Актуальные события в регионе Южного Кавказа и вашингтонские договоренности Баку и Еревана обсуждались в ходе политических консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Грузии.

Как передает Report со ссылкой на МИД Грузии, консультации состоялись в Ереване 21 августа под председательством заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия и заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна.

Стороны отметили дружественный характер отношений и стратегическое партнерство между двумя странами, подчеркнув активизацию обменов визитами на высоком уровне.

"Также обсуждались актуальные события в регионе Южного Кавказа. Грузинская сторона приветствовала мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, парафированное 8 августа в Вашингтоне, отдельно выделив роль США", - говорится в сообщении.

Грузинская сторона выразила готовность способствовать укреплению долгосрочного мира и сотрудничества в регионе.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, культурной, образовательной и туристической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.