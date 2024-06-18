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Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц CAESAR

Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц CAESAR Ереван и Париж подписали контракт на поставку французских САУ CAESAR.
В регионе
18 июня 2024 г. 11:07
Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц CAESAR

Ереван и Париж подписали контракт на поставку французских САУ CAESAR.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в соцсети "Х".

"Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек CAESAR",- говорится в публикации.

САУ Caesar – это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.

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Версия на английском языке Armenia, France ink contract for supply of CAESAR howitzers
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Fransa CAESAR haubitsalarının tədarükünə dair müqavilə imzalayıb

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