Армения и Франция подписали контракт на поставку гаубиц CAESAR

Ереван и Париж подписали контракт на поставку французских САУ CAESAR.

Ереван и Париж подписали контракт на поставку французских САУ CAESAR.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в соцсети "Х".

"Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек CAESAR",- говорится в публикации.

САУ Caesar – это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной.