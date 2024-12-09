Армения и ЕС ведут переговоры по поводу новой программы партнерства

Армения и Евросоюз ведут переговоры о новом документе по углублению двусторонних отношений.

Армения и Евросоюз ведут переговоры о новом документе по углублению двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью финскому изданию Lannen Media.

"Вы знаете нашу политику, которая направлена на то, чтобы приблизить Армению к Европейскому союзу. Армения в настоящее время реализует политику, направленную на значительное углубление отношений с ЕС. Сейчас ведутся переговоры по документу под названием "Новая программа партнерства"", - сказал Мирзоян.

По его словам, это комплексный документ, охватывающий различные сферы сотрудничества.