Армения и ЕС подписали документ, связанный с антикризисным управлением

Армения и Евросоюз подписали документ, определяющий рамки участия страны в действиях ЕС по антикризисному управлению.

Армения и Евросоюз подписали документ, определяющий рамки участия страны в действиях ЕС по антикризисному управлению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Калас пресс-конференции в Ереване.

"Подписание Арменией и Европейским Союзом документа, определяющего рамки участия Армении в действиях ЕС по антикризисному управлению является значимым достижением. Это яркий пример обоюдно выраженной готовности к расширению повестки партнерства Армения-Евросоюз, которая в то же время демонстрирует готовность Армении внести конструктивный вклад в дело глобальной безопасности, стабильности и установления мира во всем мире”, - отметил Мирзоян.